حاصباني: نحن نسير بحسب مبادئنا ولم نقطع وعود للحريري

أكد نائب رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​، ​غسان حاصباني​ ان "موقف ​القوات اللبنانية​ نابع من قناعة وقراءة للواقع اليوم مثل مراحل كثيرة سابقا. لا يحق لكل من اتخذ قرارا كبيرا أن يتهم "القوات" ويحملها مسؤوليته كي يبرر نفسه".

وأكد انه "نحن نسير بحسب مبادئنا ولم نقطع وعود لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ بتسميته والتزمنا بما نؤمن به. نحن لم نسمّ أحدا انسجاما مع الحالة الشعبية ومع قناعاتنا".

وشدد على ان "الخط الاستراتيجي من 2005 إلى اليوم لا يزال قائم مع سعد الحريري ولكن أحياناً تحصل بعض الاختلافات في مقاربة وجهات النظر وما حصل اليوم سيبرهن أشياء كثيرة في ​المستقبل​". وأكد انه "لم يجر اي ​اتصال​ مع أي طرف خارجي لاتخاذ القرار بعدم تسمية رئيس للحكومة وقرار القوات اللبنانية مبني على رغبة ​القاعدة​ "القواتية" فقط".