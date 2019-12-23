سكرية: المعارضون لتيار المستقبل في الشارع السني يمثلون بين 30 و 40 بالمئة

اعتبر عضو ​اللقاء التشاوري​ النائب ​الوليد سكرية​ في حديث تلفزيوني أن "الافضل ان تتشكل ​الحكومة​ برضى جميع الافرقاء وفي النهاية سنصل الى تشكيلة معينة ويجب ان تكون قادرة على معالجة مشاكل البلد"، مشيرا الى ان "الاختصاصيين في ​لبنان​ متوفرين بكثرة ويجب اعطاء فرصة للحكومة ​الجديدة​ لمعالجة الوضعين المالي والاقتصادي".

وردا على سؤال حول موقف ​دار الفتوى​ من رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، لفت سكرية الى انه "عندما تم تكليف رئيس الحكومة الاسبق ​نجيب ميقاتي​ دعا ​تيار المستقبل​ لاصدار بيان عن دار الفتوى لاعتبار الحكومة غير ميثاقية واليوم تيار المستقبل يقوم بنفس الامر"، مشيرا الى ان "المعارضين لتيار المستقبل يمثلون بين 30 و 40 بالمئة من الشارع السني".

واضاف:"اذا كان المفتي يريد ان يكون مفتيا لتيار المستقبل فهذه مشكلة، مع العلم ان الكلام الذي نقل عنه بانه مفتي لكل اللبنانيين وليس لتيار المستقبل هو كلام ايجابي".