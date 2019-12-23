اعتبر عضو اللقاء التشاوري النائب الوليد سكرية في حديث تلفزيوني أن "الافضل ان تتشكل الحكومة برضى جميع الافرقاء وفي النهاية سنصل الى تشكيلة معينة ويجب ان تكون قادرة على معالجة مشاكل البلد"، مشيرا الى ان "الاختصاصيين في لبنان متوفرين بكثرة ويجب اعطاء فرصة للحكومة الجديدة لمعالجة الوضعين المالي والاقتصادي".
وردا على سؤال حول موقف دار الفتوى من رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، لفت سكرية الى انه "عندما تم تكليف رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي دعا تيار المستقبل لاصدار بيان عن دار الفتوى لاعتبار الحكومة غير ميثاقية واليوم تيار المستقبل يقوم بنفس الامر"، مشيرا الى ان "المعارضين لتيار المستقبل يمثلون بين 30 و 40 بالمئة من الشارع السني".
واضاف:"اذا كان المفتي يريد ان يكون مفتيا لتيار المستقبل فهذه مشكلة، مع العلم ان الكلام الذي نقل عنه بانه مفتي لكل اللبنانيين وليس لتيار المستقبل هو كلام ايجابي".
كانت هذه تفاصيل خبر سكرية: المعارضون لتيار المستقبل في الشارع السني يمثلون بين 30 و 40 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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