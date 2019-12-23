الأب هاني شلالا يشرح عن تجسد يسوع المسيح ونادر خوري يرنّم الميلاد

ضمن لقاء خاص بمناسبة ​عيد الميلاد​ المجيد استقبلت رئيسة تحرير ​موقع الفن​ الاعلامية ​هلا المر​ الاب هاني شلال المرسل اللبناني والمرنم نادر خوري.

تمحور الحديث حول الانبياء وانتظارهم مجيء ​المسيح​ وبشارة ​مريم العذراء​ وكيف حملت من دون ان تعرف رجلاً اضافة الى دورها في حياتنا ومعنى الميلاد اللاهوتي وتفسير وجود الملوك الماجوس في المغارة في ​بيت لحم​.

زين الحلقة المرنم نادر خوري بصوته الرائع وشارك ببعض الآراء.

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