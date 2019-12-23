النشرة: جميع الطرقات سالكة في منطقة حاصبيا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "الهدوء يسود في منطقة حاصبيا هذا الصباح مع غياب اية مظاهر للاعتصام أو التظاهر للحراك الشعبي".

وتعتبر كافة الطرقات الفرعية والرئيسية سالكة بما فيه الطريق الدولية التي تربط ​الجنوب​ ب​البقاع​ عبر ​مرجعيون​ ​الحاصباني​ كما فتحت كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها أمام ​الطلاب​ وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية و​المصارف​ في ظل حركة لافتة لدوريات ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين.

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