لجنة كفرحزير البيئية ذكرت بفرض عقوبات على شركات الترابة

هنأت لجنة ​كفرحزير​ البيئية في بيان بالاعياد متمنية "في ذكرى ميلاد المسيح أن يولد ​لبنان​ جديد مطهر من ​الفساد​ والكذب والمصالح الخاصة و​الإرهاب​ البيئي".

ونبهت اللجنة "بلدية كفرحزير الى ضرورة عدم قبض اي مبالغ مالية من شركتي الاسمنت في شكا لان تقاضي أموال من هذه الشركات القاتلة المدمرة يعتبر اعترافا بوجودها وباستمرار أعمالها التدميرية في اراضي كفرحزير المصنفة أراضي بناء ولا يمكن لأي جهة حفر مقالع فيها"، مشيرة إلى أن "المبالغ المقطوعة التي تقبضها بلدية كفرحزير من شركتي السبع وهولسيم (حوالى مليار وستمئة مليون ليرة) هي بحد ذاتها مخالفة كبيرة لان مرسوم ​المقالع والكسارات​ ينص على أن تدفع المقالع ثمانية عشر ألف ليرة عن كل متر من المقالع كرسوم بلدية أي أن على شركتي السبع وهولسيم مئات المليارات من الرسوم ​البلدية​ لصالح بلدية كفرحزير والتي تتهرب هاتين الشركتين من دفعها متسترة بدفع مبالغ مقطوعة للبلدية، ما يوضح اننا أمام أسوأ ظاهرة فساد مالي وتهرب ضريبي في لبنان".

وطالبت الجهات المعنية بـ"التحقيق الجدي لكشف المتورطين في هذه الجريمة المالية، نذكر ​النيابة العامة المالية​ بضرورة إلزام شركتي هولسيم والسبع بدفع هذه الرسوم البلدية التي تتهرب من دفعها ونطالب بأن تسدد بقيمتها أراضي تسجل باسم عموم أهالي كفرحزير حفاظا على هذه الأراضي ومنعا لمزيد من الفساد المالي والهدر".