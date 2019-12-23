استقالة سفير مكسيكي متهم بسرقة كتاب في الأرجنتين

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​المكسيك​ية، أن وزير الخارجية مارسيلو إبرارد، قبل استقالة سفير البلاد لدى ​الأرجنتين​ أوسكار ريكاردو فاليرو.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية المكسيكية روبيرتو فيلاسكو، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "فاليرو استقال لأسباب صحية".

وكانت الخارجية المكسيكية قد استدعت في وقت سابق هذا الشهر، فاليرو، 76 عاما، من الأرجنتين، بعد محاولته سرقة كتاب بقيمة 10 دولارات عن سيرة حياة جياكومو كازانوفا في القرن الثامن عشر من مكتبة شهيرة بالبلاد.

