أردوغان: لن نواجه لوحدنا تدفّق موجة جديدة من اللاجئين السوريين

شدد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ على أن بلاده لن تواجه لوحدها تدفّق موجة جديدة من ​اللاجئين السوريين​ الذين يفرّون من بلدهم مع اشتداد القتال في إدلب، محذّراً من أنّ "​الآثار​ السلبية لهذا الضغط الذي نمرّ به ستشعر بها جميع الدول الأوروبية، بدءاً من ​اليونان​".

ومنذ 16 كانون الأول الحالي فرّ عشرات آلاف السوريين باتّجاه الحدود التركية هرباً من تزايد الغارات الجويّة التي تشنّها ​القوات​ الحكومية السورية وحليفتها الروسية على منطقة معرّة النعمان (شمال غرب).