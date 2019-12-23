أردوغان: لن نواجه لوحدنا تدفّق موجة جديدة من اللاجئين السوريين

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لن تواجه لوحدها تدفّق موجة جديدة من اللاجئين السوريين الذين يفرّون من بلدهم مع اشتداد القتال في إدلب، محذّراً من أنّ "الآثار السلبية لهذا الضغط الذي نمرّ به ستشعر بها جميع الدول الأوروبية، بدءاً من اليونان".
ومنذ 16 كانون الأول الحالي فرّ عشرات آلاف السوريين باتّجاه الحدود التركية هرباً من تزايد الغارات الجويّة التي تشنّها القوات الحكومية السورية وحليفتها الروسية على منطقة معرّة النعمان (شمال غرب).
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