المالية الصينية: تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة اعتبارا من الشهر المقبل

أعلنت ​وزارة المالية​ ​الصين​ية أن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة بما فيها لحوم الخنزير المجمدة، اعتبارا من كانون الثاني المقبل بينما تواجه السلطات صعوبات في تأمين اللحوم الأساسية، موضحة أن الرسوم المفروضة على لحوم الخنازير المجمدة ستنخفض من 12 بالمئة إلى ثمانية بالمئة اعتبارا من الأول من كانون الثاني.

وقالت لجنة التعرفة في مجلس الدولة في بيان أن التغييرات ستسمح بتحفيز "البنية التجارية وتنمية ذات نوعية عالية للاقتصاد". وستخفض الرسوم على منتجات غذائية أخرى مثل السمك والأجبان وكذلك المواد الصيدلانية وبعض المنتجات الكيميائية.

وكانت الصين أطلقت خطة لإعادة إنتاج لحوم الخنازير بحلول 2021، إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتشار حمى الخنازير الإفريقية الذي أدى إلى القضاء على نحو أربعين بالمئة من قطعانها.