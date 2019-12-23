إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار أمام مدرسة في حلبا

وقع إشكالٌ فرديٌّ، بين سائقَيْ "فان"، هما: "ل. ح." و"أ. ع." من بلدة بيت حدارة – عكّار، ينقلان طلاباً إلى مدرسة "ليسيه عبد الحفيظ" في حلبا، تطوّر من تضارب إلى ​إطلاق نار​ من مسدّس من قبل "أ. ع." في الهواء أمام مبنى المدرسة، ما تسبّب بحالة ذعر واضطراب بين ​الطلاب​ والأهالي.

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