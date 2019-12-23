افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق ان لبنان يتأثر ظهر غد الثلاثاء بمنخفض جوي اول، أطلق عليه اسم أنجيلا Angela (حسب لائحة اسماء المنخفضات) ويستمر حتى صباح الجمعة في 27 الحالي، ترافقه أمطار غزيرة جدا، سيول وثلوج ابتداء من 1400 متر، على أن تصل على 1000 متر بقاعا، مع رياح قوية.
واعلنت المصلحة ان المنخفض الجوي الثاني، الذي أطلقت عليه المصلحة اسم بيلا Bella (حسب لائحة أسماء المنخفضات)، هو أكثر برودة، يبدأ تأثيره نهار السبت في 29 منه ويمتد لغاية الاربعاء في الاول من كانول الثاني المقبل، مع ثلوج على ارتفاع 900 متر.
وطلبت المصلحة الانتباه من غزارة الامطار وتشكل السيول ومن الرياح القوية:(الاشياء التي يمكن أن تتطاير، أصحاب البيوت البلاستيكية، صيادي الاسماك من البحر الهائج)، والانتباه ايضا من من سلوك الطرقات الجبلية خصوصا وان الثلوج ستتساقط على ارتفاع 1400 متر ليلة عيد الميلاد وربما أقل من ذلك بعد العيد.
وناشدت الاجهزة المعنية التحضر للسيول ولجرف الثلوج، والمزارعين ضرورة انهاء الاعمال الزراعية كافة وخاصة زرع القمح والشعير قبل غد الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر منخفضان جويان متتاليان بدءا من ليلة الميلاد وحتى رأس السنة والثلوج على 900 متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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