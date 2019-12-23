منخفضان جويان متتاليان بدءا من ليلة الميلاد وحتى رأس السنة والثلوج على 900 متر

افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة - رياق ان ​لبنان​ يتأثر ظهر غد الثلاثاء بمنخفض جوي اول، أطلق عليه اسم أنجيلا Angela (حسب لائحة اسماء المنخفضات) ويستمر حتى صباح الجمعة في 27 الحالي، ترافقه ​أمطار​ غزيرة جدا، سيول وثلوج ابتداء من 1400 متر، على أن تصل على 1000 متر بقاعا، مع رياح قوية.

واعلنت المصلحة ان المنخفض الجوي الثاني، الذي أطلقت عليه المصلحة اسم بيلا Bella (حسب لائحة أسماء المنخفضات)، هو أكثر برودة، يبدأ تأثيره نهار السبت في 29 منه ويمتد لغاية الاربعاء في الاول من كانول الثاني المقبل، مع ثلوج على ارتفاع 900 متر.

وطلبت المصلحة الانتباه من غزارة ​الامطار​ وتشكل ​السيول​ ومن الرياح القوية:(الاشياء التي يمكن أن تتطاير، أصحاب البيوت البلاستيكية، صيادي الاسماك من البحر الهائج)، والانتباه ايضا من من سلوك ​الطرقات الجبلية​ خصوصا وان ​الثلوج​ ستتساقط على ارتفاع 1400 متر ليلة ​عيد الميلاد​ وربما أقل من ذلك بعد العيد.

وناشدت الاجهزة المعنية التحضر للسيول ولجرف الثلوج، و​المزارعين​ ضرورة انهاء الاعمال الزراعية كافة وخاصة زرع ​القمح​ والشعير قبل غد الثلاثاء.