طالبان تتبنى هجومًا قتل فيه جندي أميركي في أفغانستان









اسماء السيد - كابول: أعلنت حركة طالبان الإثنين مسؤوليتها عن هجوم قتل فيه جندي أميركي في أفغانستان، مؤكدة أن عددا من العسكريين الأميركيين والأفغان أيضا جرحوا في هذا الهجوم.

وفي رسالة عبر تطبيق واتساب إلى وكالة فرانس برس، قال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إن المتمردين "قاموا بتفجير آلية اميركية في شار دارا في إقليم قندوز" في شمال أفغانستان، في وقت متأخر من الأحد.

جاءت رسالة طالبان بعد إعلان الجيش الأميركي مقتل أحد عسكرييه "خلال مهمة" في أفغانستان. ويأتي مقتل العسكري الأميركي بينما تحاول الولايات المتحدة وحركة طالبان التوصل إلى اتفاق لانسحاب للقوات الأميركية من افغانستان.

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كانت واشنطن وطالبان قريبتان من التوصل الى هذا الاتفاق في بداية سبتمبر. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علق المفاوضات التي كانت قد بدأت عام، على اثر هجوم استهدف قاعدة باغرام الجوية في شمال كابول وأسفر عن سقوط 12 قتيلا بينهم جندي أميركي.

استؤنفت المفاوضات في السابع من ديسمبر في الدوحة خلال الشهر الجاري. وقتل عشرون جنديا أميركية على القل خلال عمليات في أفغانستان خلال العام الجاري، بمن فيهم العسكري الذي سقط الإثنين.

بذلك يصبح 2019 العام الذي سجل فيه سقوط أكبر عدد من العسكريين الأميركيين القتلى منذ إعلان انتهاء العمليات القتالية رسميا في 2014.

وقتل أكثر من 2400 عسكري أميركي في معارك في أفغانستان منذ بدء الاجتياح الأميركي لهذا البلد في أكتوبر 2001.

يأتي هذا الهجوم غداة إعلان فوز أشرف غني بولاية رئاسية ثانية في افغانستان. لكنّ منافسه الرئيس عبد الله عبد الله توعد بالطعن في النتائج.

