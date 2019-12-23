شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء أمام البرلمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، تقارير اللجان النوعية حول 3 مشروعات قوانين وهى كمايلى:

1) تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النــائب عبد الحميد دمرداشو60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

2 تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مُقدمان من السيدين النائبين/محمد عطية الفيومي وآخرين وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأنالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

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3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلدو(62) نائبًا آخرين بشأن " تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ".