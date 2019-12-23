استمرار انقطاع المياه عن مناطق في العاشر من رمضان.. والأهالي: كأنها صحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تسبب انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بمدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية، في تعطل مصالح المواطنين وتأثر حياتهم اليومية؛ إثر قطع المياه دون سابق تنويه من جانب المسئولين بجهاز المدينة.

وأشار عدد من أهالي منطقة عمارات الإسكان القومي بالحي الـ12 "ابني بيتك"، وهي أحد المناطق المتأثرة بالانقطاع، إلى أن المنطقة تكاد تكون مُهمشة وخارج اهتمامات جهاز المدينة، مقارنةً بما يتم في الأحياء والمناطق السكنية المجاورة لها.

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وقالت "أم محمد"، ربة منزل من المنطقة، إن المياه منقطعة عن المنطقة منذ مساء أمس الأحد، وذلك دون سابق إنذار أو تنويه عن سبب ومدة الانقطاع، لافتةً إلى أن الانقطاع المفاجئ للمياه تسبب في عدم تخزينهم مياه أو اتخاذ أية تدابير لمواجهة ذلك، فضلًا عن عدم معرفتهم بأسباب ومدة الانقطاع ووقت عودة المياه.

من جانبه، يقول محمود والي، أحد أهالي المنطقة، إن انقطاع المياه أصاب حياتهم بالشلل التام، وتأثرت أعمالهم كثيرًا بذلك، مضيفًا: "مفيش مياه من امبارح ولا كأننا في صحرا"، مطالبًا المسئولين بالنظر بعين الاعتبار للمنطقة والأهالي الموجودين بها.

في السياق، حاولنا التواصل مع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والتعرف على أسباب الانقطاع ووقت عودة المياه، إلا أنه لم يرد على هاتفه لأكثر من مرة.