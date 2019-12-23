إغلاق طريق الفيوم من الكيلو 46 إلى 56 في الاتجاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق الفيوم، بداية من الكليو 46 حتى الكليو 56، في الاتجاهين.
وأضافت الإدارة، أن إغلاق الطريق بسبب الشبورة المائية الكثيفة.
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