إغلاق طريق الفيوم من الكيلو 46 إلى 56 في الاتجاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق الفيوم، بداية من الكليو 46 حتى الكليو 56، في الاتجاهين. وأضافت الإدارة، أن إغلاق الطريق بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

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