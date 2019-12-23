إصابة 5 في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق فرعي بدائرة مركز دار السلام، جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بانقلاب سيارة، وسقوط مصابين بناحية قرية نقنق دائرة المركز.

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وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "منصور. ا" 25 سنة، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة، و"وليد. ع" 30 سنة، موظف، و"شحاتة. ع" 52 سنة، عامل، و"عصام. ز" 25 سنة، عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و"يوسف. ع" 5 سنوات، بكدمة في الفخذ الأيسر، وجميعهم يقيمون دائرة المركز.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.​