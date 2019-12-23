محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: انقلبت سيارة نقل محملة بمواد بترولية، اليوم الاثنين، على طريق السويس المتجة إلى القاهرة. وانتقل اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات الإدارة، لمحل البلاغ، لرفع أثار الحادث، وسحب الكثافات الناتجة عن الحادث.​

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كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق السويس .. ومدير المرور ينتقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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