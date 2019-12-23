محتجون عراقيون يعلنون إضرابًا عن الطعام

أعلنت ساحات الاعتصام في العراق عن بدئها بالإضراب عن الطعام اعتبارًا من اليوم الإثنين، لعدم تلبية مطالب المحتجين.

قالت المصادر إن "المحتجين في بغداد والمحافظات الجنوبية بدأوا حملة للإضراب عن الطعام، ووضعوا علامات على فم كل واحد منهم، تشير إلى إغلاقه وعدم تناول

أي شيء"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف أن "المحتجين هددوا بعدم إنهاء الإضراب حتى تشريع قانون الانتخابات الذين يريدونه وتحقيق بقية مطالبهم وتكليف رئيس حكومة انتقالية وفق المواصفات التي وضعوها".

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وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد

من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.