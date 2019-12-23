رئيس كوريا الجنوبية: التوترات القائمة في شبه الجزيرة الكورية ليست مفيدة لأحد

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ضرورة الحد من التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية التي بدأت تظهر مرة أخرى.



قال مون لـ شي "أمام الصحفيين في بداية لقاء القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين اليوم الاثنين "إن المواقف الأخيرة ، المتمثلة في تعليق الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ، ليست مفيدة

لكلا بلدينا وكوريا الشمالية".



وأشار مون -حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- الى "الدور المهم" الذي تضطلع به الصين حتى الآن في الجهود المبذولة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام.

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وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في إجراء تعاون وثيق بين سول وبيونج يانج لاغتنام فرصة نادرة

لتؤتي ثمارها في عملية نزع السلاح النووي.. وأضاف أنه يتطلع إلى مقابلة الرئيس "شي" مرة أخرى في كوريا الجنوبية في المستقبل القريب.



من جانبه أشار "شي" إلى أن الصين وكوريا الجنوبية دولتان "مؤثرتان" ليس في آسيا فحسب بل في العالم أيضًا.



وقال "لدينا مجموعة واسعة من التفاهم المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، وتسهيل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، والدفاع عن التعددية ونظام التجارة الحرة". مضيفًا أنه يتعين على الجانبين تعزيز "الشراكة التعاونية الاستراتيجية" بينهما.

