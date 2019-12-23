مقتل وإصابة 3 من القوات الأمنية في انفجار غرب العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الإثنين، مقتل عنصري أمن، وإصابة ضابط آخر بجروح متفاوتة، جراء انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.
عند تفتيشها من العناصر الأمنية غربي محافظة الأنبار.
وقالت الخلية الإعلامية العراقية ـ في بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن السيارة انفجرت
وأشارت إلى أن القوات الأمنية شنت عمليات واسعة وذلك للبحث عن المسئولين عن هذه العملية الإرهابية، فيما فرضت طوقًا أمنيًا حول مكان وقوع الحادث.
يأتي هذا الحادث عقب ساعات من إعلان مصدر أمني عراقي انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة البصرة أسفرت عن إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.
ويتزامن هذا الحادث مع انطلاق مظاهرات احتجاجية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلًا عن المطالبة بإجراء إصلاحات في أنحاء البلاد كافة.
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