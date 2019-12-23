وزيرة الصحة البحرينية تشيد بالعلاقات التاريخية مع مصر

أشادت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة بنت سعيد الصالح، بعمق العلاقات التاريخية الثنائية التي تربط بلادها بمصر، وبمستوى علاقات التعاون المثمر في مختلف المجالات، وذلك خلال استقبالها للسفير ياسر محمد شعبان، سفير مصر الجديد بالبحرين.
التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصحي، معربة عن أملها في توطيد التنسيق القائم خلال المراحل القادمة بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين وتطوير مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة.
أكدت وزيرة الصحة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أهمية مواصلة العمل على تعزيز سبل
وتقديره للبحرين قيادة وحكومة وشعبا، موكدا تكثيف المساعي والسبل إلى تحقيق المزيد من النماء والازدهار في العلاقات الأخوية المشتركة على شتى الأصعدة ومن أهمها القطاع الصحي والاستفادة من الخبرات الطبية لدى كلا الجانبين.
من جانبه، أعرب السفير المصري عن عميق شكره
كما نقل تحيات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، وتطلعاتها إلى تكثيف اللقاءات المشتركة بين الجانبين، بما يصب في صالح بلورة الرؤى والارتقاء بالقطاع الصحي بالبلدين الشقيقين.
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