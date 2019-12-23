متظاهرون عراقيون يقطعون الجسور والطرق الرئيسية في مناطق عدة

قطع محتجون عراقيون، اليوم الإثنين، خمسة جسور وشوارع رئيسية في محافظة ذي قار، بينما صعد متظاهرون في محافظات الوسط والجنوب من وتيرة الاحتجاجات رفضًا لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.
الرئيسة في مدينة الناصرية عبر حرق الإطارات، كما قطعوا طريق خور الزبير باتجاه أم قصر في البصرة ، أما في محافظة المثنى فتصاعدت أعمدة الدخان من جراء قطع الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تصرفات الكتل السياسية.
ذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن المتظاهرين أغلقوا صباح اليوم الجسور والطرق
وهدد المتظاهرون في ساحات الاحتجاج المختلفة بالمزيد من التصعيد في حال أصرت الكتل السياسية على تمرير مرشحها.
ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها ذي قار، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، مطالبين بحل البرلمان ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
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