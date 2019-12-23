بدعوة من ترامب.. رئيس وزراء بريطانيا يزور أمريكا قريبًا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل بعد فوز الأخير في الانتخابات التشريعية التي أجريت الشهر الجاري، ومع توقع أيضًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



قال مصدر في البيت الأبيض، وفقًا لما ذكرته صحيفة

(نيويورك بوست) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن "بعض اللقاءات المحتملة تم تأجيلها لمنتصف الشهر المقبل لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشكل رسمي حتى الآن، لكن يبدو جليًا أن الجانبين يرغبان في إجراء ذلك اللقاء بداية 2020".



وكان زعيم المحافظين البريطانيين بوريس جونسون قد فاز بالأغلبية المطلقة في هزيمة تاريخية لحزب العمال ما يعني أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي 31 يناير المقبل.



في الوقت ذاته ذكرت مصادر إعلامية بريطانية أخرى، أن جونسون كان مترددًا في السفر إلى الولايات المتحدة لحين إتمام الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي.

