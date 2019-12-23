دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل بعد فوز الأخير في الانتخابات التشريعية التي أجريت الشهر الجاري، ومع توقع أيضًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
(نيويورك بوست) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إن "بعض اللقاءات المحتملة تم تأجيلها لمنتصف الشهر المقبل لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشكل رسمي حتى الآن، لكن يبدو جليًا أن الجانبين يرغبان في إجراء ذلك اللقاء بداية 2020".
قال مصدر في البيت الأبيض، وفقًا لما ذكرته صحيفة
وكان زعيم المحافظين البريطانيين بوريس جونسون قد فاز بالأغلبية المطلقة في هزيمة تاريخية لحزب العمال ما يعني أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي 31 يناير المقبل.
في الوقت ذاته ذكرت مصادر إعلامية بريطانية أخرى، أن جونسون كان مترددًا في السفر إلى الولايات المتحدة لحين إتمام الخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بدعوة من ترامب.. رئيس وزراء بريطانيا يزور أمريكا قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.