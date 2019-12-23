شينزو آبي يشارك في قمة ثلاثية مع زعيمي الصين وكوريا الجنوبية

غادر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الصين، اليوم الإثنين، لحضور قمة ثلاثية مع الزعيمين الصيني والكوري الجنوبي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه من المقرر أن يجتمع آبي مع الرئيس الصيني شي جين بينج بعد وصوله إلى بكين، حيث من المتوقع أن يناقش الزعيمان مستقبل العلاقات اليابانية الصينية، وزيارة شي لليابان كضيف دولة في الربيع القادم.

ويحضر آبي يوم الثلاثاء، اجتماعاً ثلاثياً مع رئيس الوزراء الصيني لي كاتشيانج والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن في تشينجدو بإقليم سيتشوان.

وقالت الإذاعة اليابانية إن آبي يعتزم تبادل وجهات النظر بشأن كوريا الشمالية، مع مواصلة بيونج يانج التصرف بشكل استفزازي قبيل الموعد النهائي الذي حددته للولايات المتحدة لتقديم تنازلات في محادثات النزاع النووي بحلول نهاية العام الجاري.

ويأمل رئيس الوزراء الياباني بإعادة التأكيد على التعاون بين الدول الثلاث لتسوية القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية، ومن بينها "اختطافها لمواطنين يابانيين" وفق الإذاعة اليابانية.

ومن المتوقع أن يعقد آبي محادثات منفصلة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون على هامش الاجتماع الثلاثي.