مقتل وإصابة عناصر أمن في انفجار سيارة مفخخة بالعراق

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق اليوم الاثنين بأن عنصري أمن قتلا جراء انفجار سيارة مفخخة في قضاء القائم غرب بغداد.

وأوضح بيان للخلية أنه "خلال المتابعة الميدانية للعجلات المشتبه بها وأثناء مرور إحدى الدوريات على طريق /تي /1 في مفرق قضاء القائم التابع لمحافظة الأنبار، تم ملاحظة سيارة متوقفة على جانب الطريق، وعند تفتيشها انفجرت، ما أدى إلى استشهاد مقاتلين اثنين وجُرح ضابط من الفوج الثاني في الفرقة الثامنة الماسكة للمنطقة".

وذكر البيان أن "عمليات البحث ما زالت مستمرة عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

وتنفذ القوات الأمنية بصورة مستمرة عمليات لتعقب الجماعات المسلحة التي تتحصن بالكهوف والوديان في الصحراء الغربية في محافظة الأنبار.