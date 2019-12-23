"طالبان" تتبنى مقتل جندي أميركي في أفغانستان

أعلن متحدث باسم حركة طالبان اليوم الاثنين، مسؤولية الحركة عن قتل جندي أميركي، خلال اشتباكات مع قوات أميركية وأفغانية بإقليم قندوز في شمال البلاد.

وكان الجيش الأميركي قال في وقت سابق إن أحد جنوده قتل في ساحة القتال اليوم الاثنين.

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ولم يقدم الجيش الأميركي تفاصيل أخرى وحجب اسم الجندي القتيل حتى إبلاغ ذويه.