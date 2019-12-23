رئيسا كوريا الجنوبية والصين يبحثان الوضع في شبه الجزيرة الكورية

بحث الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن خلال زيارته إلى بكين، اليوم الإثنين، مع الرئيس الصيني شي جين بينج الوضع في شبه الجزيرة الكورية والتجارة بين الدولتين.
وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن مون قال لشي، في بداية اجتماعهما، إن وقف محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لا يفيد الصين، مضيفاً أن الوضع الذي يتسم بـ"التوتر الشديد" لا يفيد كوريا الجنوبية ولا الشمالية أيضاً.
وأبلغ الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الصيني أنه يتمنى رؤيته في سول في العام المقبل، مشيداً بالدور المهم الذي تلعبه الصين لتأمين السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وقال مون، إن العلاقات بين الدولتين يشوبها في بعض الأوقات خيبة أمل مؤقتة، لكن لا يمكن للبلدين أن ينقسما لأنهما "يتشاركان في تاريخ وثقافة أبدية"، وفقاً لوكالة أنباء بلومبرج الأميركية.
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ومن جانبه، أوضح شي أن كوريا الجنوبية والصين تشتركان في توافق واسع في الآراء بشأن تحقيق السلام الإقليمي وحماية نظام التجارة الحرة.
وأضاف شي أن زيارة مون تعتبر نقطة تحول في تكثيف الشراكة الثلاثية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
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