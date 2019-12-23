رجال الإطفاء يواصلون مكافحة الحرائق المتأججة في أنحاء سيدني

أعلن مسؤولو الإطفاء في نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين أن رجال رجال الاطفاء الذين يعملون على احتواء حرائق الغابات المتأججة في أنحاء سيدني يأملون في الاستفادة من الطقس المعتدل المتوقع بحلول عيد الميلاد لوضع خطوط وقائية قبل ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى.

وتحيط مدينة سيدني حرائق غابات ضخمة تسببت في تدمير أكثر من مئة منزل في بلو ماونت غرب سيدني، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا وعاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضاً...رئيس وزراء أستراليا يقطع إجازته الخاصة على خلفية الحرائق المشتعلة

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية احتمال سقوط امطار عشية عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد في الوقت الذي من المتوقع أن تصل فيه درجات الحرارة إلى حوالي 33 درجة مئوية في غرب سيدني، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى أكثر من 40 درجة مئوية في عطلة نهاية الأسبوع.