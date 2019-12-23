الجيش الأميركي يعلن مقتل جندي في أفغانستان

قال الجيش الأميركي في بيان أن جندياً أمريكياً قتل في المعارك بأفغانستان اليوم الاثنين.
ولم يقدم الجيش تفاصيل أخرى وحجب اسم الجندي القتيل حتى إبلاغ ذويه.
وقُتل أكثر من 12 عسكرياً أجنبياً في أفغانستان خلال 2019.
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وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أميركيون في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. وتقوم بعض القوات الأميركية بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد جماعات متطرفة.
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