كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستوطنون يهود يؤدون رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الإثنين، رقصات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

ودخل مئات المستوطنين، المسجد الإبراهيمي بحماية الجيش الإسرائيلي، ورقصوا فيه وأدوا صلوات تلمودية وأطلقوا مزاميرهم بداخله وفي ساحاته.

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ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أهالي البلدة القديمة من التنقل بحرية ويضيق عليهم ويمنعهم من الصلاة في المسجد.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية، الحرم الإبراهيمي عدة مرات في السنة، وذلك بموجب قرارات لجنة "شمغار" الإسرائيلية التي تشكلت عقب ارتكاب أحد مستوطني "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة الخليل، مجزرة بحق المصلين أثناء تأديتهم صلاة الخليج 365 في الحرم الإبراهيمي عام 1994، حيث قسمته اللجنة، ووضعت جدولا بإغلاقه أمام المسلمين في الأعياد اليهودية.