كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة مهر: بدء تشغيل الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء، إن الدائرة الثانوية لمفاعل اراك النووي الإيراني للمياه الثقيلة ستعمل اليوم الاثنين.

وإن بدء الدائرة الثانوية لن ينتهك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني بموجب اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية، لكنه يظهر أن إيران تواصل العمل لتطوير المفاعل وسط تجدد التوترات مع الولايات المتحدة.

وتمت إزالة جوهر مفاعل آراك وملؤه بالخرسانة لجعله غير صالح للاستخدام، لكن إيران كانت قادرة على الاستمرار في إنتاج الماء الثقيل.

وصرحت وكالة مهر "أن الدائرة الأولى مكلفة بإزالة الحرارة من قلب المفاعل، والدائرة الثانوية مسؤولة عن نقل الحرارة من الدائرة الأولى إلى أبراج التبريد، وأخيرًا إلى البيئة الخارجية".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران، مما زاد التوترات بين البلدين.

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وقال المسؤولون الإيرانيون مرارًا، إن الجمهورية الإسلامية ستواصل تخفيض التزاماتها بالصفقة إلى أن تحمي الأطراف الأوروبية في الاتفاقية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية، ولكنهم قالوا إن تخفيض الالتزامات يمكن عكسه.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن علي أصغر زارين، وهو مساعد خاص لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله في أكتوبر إن إيران لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 25 طنًا من الماء الثقيل سنويًا. وتنتج الجمهورية الإسلامية حاليًا 20 طنًا من المياه الثقيلة سنويًا، والتي يتم تصديرها إلى بلدان أخرى.

ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في الرؤوس النووية.

وأعلن آية الله علي خامنئي، أعلى سلطة سياسية في البلاد، أنه على الرغم من امتلاكها التكنولوجيا النووية، إلا أنها لم تسعى قط إلى صنع أسلحة نووية أو استخدامها، وهو ما يحظره دينها.