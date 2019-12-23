كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات أمريكية كورية جنوبية مشتركة لمحاكاة تسلل منشأة للعدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت القوات الكورية الجنوبية والقوات الخاصة الأمريكية مؤخرًا تدريبات تحاكي التسلل إلى منشأة للعدو، كما أظهرت الصور العسكرية الأمريكية التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مع تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية قبل موعد نهاية العام.

وحسب "رويترز"، داهمت قوات الكوماندوز الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية المنشأة وقادت رجلاً مكبل اليدين خلف الظهر أثناء التدريبات التي وصفت بأنها تدريبات قتال منتظمة مشتركة في الأوساط الشهر الماضي في قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة غونسان جنوب غرب كوريا الجنوبية.

وقال مسؤول كوري جنوبي، إن التدريبات صُممت لتدريب الرهائن في إطار تدريبات لمكافحة الإرهاب يجريها كل ثلاثة أشهر من قبل الحلفاء. ولم ترد القوات الأمريكية كوريا على طلب للتعليق، وفقًا لـ "رويترز".

يأتي الإصدار النادر للصور من قبل خدمة توزيع المعلومات المرئية للدفاع الأمريكي قبل الموعد النهائي الذي حددته بيونج يانج لواشنطن في نهاية العام لتخفيف موقفها في المحادثات المتوقفة. يتم تشغيل الخدمة من قبل ذراع وزارة الدفاع الأمريكية.

وقالت صحيفة "Chosun Ilbo" الكورية الجنوبية التي نشرت أول تدريب، إن التدريبات تهدف إلى محاكاة سيناريو للقبض على المسؤولين التنفيذيين في كوريا الشمالية.

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وأضافت الصحيفة، أن لقطات لما قيل أنه فيديو محذوف الآن من البنتاجون، أظهرت رجلاً يرتدي زياً عسكرياً مشابهاً لكوريا الشمالية يسقط إثر أعيرة نارية من أحد قوات الكوماندوز.

اتهمت بيونج يانج في الماضي، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالسعي للإطاحة بنظامها بـ "سياسة عدائية"، بينما تنتقد مناوراتهم العسكرية المنتظمة المعتادة كمؤامرات "لقطع رأس" قيادتها وبروفة للحرب.

كانت كوريا الجنوبية تحت إدارة سابقة قد خططت لإطلاق وحدة خاصة في عام 2017 كلفتها بـ "إزالة أو شل" القيادة العليا لكوريا الشمالية في حالة نشوب حرب.

تزايد التوتر في الأسابيع الأخيرة حيث أجرت كوريا الشمالية سلسلة من اختبارات الأسلحة وشنت حرب كلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة واضحة للتأكيد على الموعد النهائي لنهاية العام.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال "ترامب"، إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية.

قال الجنرال تشارلز براون، قائد القوات الجوية الأمريكية للمحيط الهادئ، الأسبوع الماضي، إن الجيش الأمريكي "يمكن أن يهدأ بسرعة كبيرة ويكون جاهزًا لاستخدام" الخيارات التي طورها خلال ذروة التوترات في عام 2017.