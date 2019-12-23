كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى جراء حريق بمخزن في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق بأحد المخازن في العاصمة الهندية نيودلهي، أسفر عن مقتل 9 أشخاص وأصابه ما لا يقل عن 3 آخرين، حسبما قال مسؤول بجهاز المطافئ.

وأشار المسؤول، إلى أن الحريق وقع في الساعات الأولى من يوم الإثنين، في منطقة كيراري بنيودلهي، مؤكدًا أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق لم يتم التعرف عليها بعد.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، طلب المسؤول الهندي عدم الكشف عن هويته، لأنه لم يؤذن له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنهم استغرقوا 3 ساعات لاحتواء الحريق.

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وتم نقل المصابين إلى مستشفى سانجاي غاندي التذكاري في العاصمة، مؤكدا أن الحريق هو الثاني من نوعه في نيودلهي هذا الشهر.

وفي 8 ديسمبر، اجتاح حريق يعتقد أنه ناجم عن اشتعال دائرة كهربائية صغيرة مبنى في كارول باغ بالمدينة، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 43 شخصا.