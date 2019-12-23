كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: أردوغان لديه أوهام للسيطرة على ثروات البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن حزب العالة والتمنية الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى للسيطرة على ليبيا، للعودة إلى مصر والسودان والبقاء في المنطقة، خاصة بعد فشل الإخوان فشلوا سياسيًا في المنطقة.

وتابع "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الإخوان وجدوا في مشروع اعادة الدولة العثمانية مدخل للسيطرة على المنطقة، لافتَا إلى أن أردوغان لديه أوهام للسيطرة على ليبيا، خاصة أنها طرابلس غنية ولديها ثروة نفطية كبيرة، وتسعى أنقرة للسيطرة عليها لحل مشاكلها الاقتصادية.

وأشار إلى أن فايز السرح رئيس حكومة الوفاق الليبية العير شرعية شخص ليس ذو قيمة، وعادة إلى طرابلس مؤخرًا على متن فرقاطة إيطالية، وقام بتجهيز نفسه للخروج من ليبيا من خلال شراء بيت في أنقرة، معقبًا: "في أي وقت سيغادر بعد قيامه بدروه في طرابلس لصالح تركيا".

