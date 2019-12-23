كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: سنقاتل أي قوات أجنبية أو تركية حتى النهاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن خطاب الرئيس التركي بشأن عدم نيته للتراجع عن الإتفاق مع حكومة السراج هو تصعيد للوضع، ويعد خطاب تهديدي بشكل مباشر، ولا يقصد ليبيا فقط، بل أيضا يقصد كل المنطقة الإقليمية.



وأشار "المسماري"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أردوغان يعاني من عقدة نفسية كبيرة داخل تركيا بعد خسارته في انتخابات اسطنبول، ويريد أن يحشد الأتراك من خلال إعلان الحرب مع أي دولة أخرى.



وأكد أن القوات الليبية ستقاتل للنهاية سواء قوات تركية، أو أي قوات أجنبية أخرى، حيث أن هذا هو شعارهم منذ انطلاق عملية الكرامة حتى الآن.

