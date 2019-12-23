مدرب يوفنتوس يبرر سبب خسارة كأس السوبر!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، أن لاتسيو يمر بلحظة سحرية في الوقت الراهن، وذلك بعد خسارة كأس السوبر الإيطالي على يده.

ورفض المدرب الإيطالي إلقاء اللوم على طريقة لعبه، نافيا أن يكون "التكتيك" الذي اتبعه، وراء خسارة اللقب.

وتوج لاتسيو بالسوبر عقب الفوز على يوفنتوس (3-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال ساري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لم نغب عن المباراة وكنا حاضرين، وشعوري هو أننا وصلنا للمراحل النهائية بعجز بسيط، جسديا ونفسيا".

وأضاف "لقد كنا قريبين من تعديل النتيجة، قبل أن يسجلوا الهدف الثالث، في اللحظات الأخيرة من المباراة. لقد كنا داخل أجواء المباراة طوال الوقت".

وأوضح "ربما كانت الحصة التدريبية الأخيرة هي الأفضل بالنسبة لنا هذا الموسم، مما جعلني أعتقد أننا أكثر حدة وشراسة، بعكس ما كنا عليه في الواقع".

Advertisements

وعن البدء بالثلاثي ديبالا، رونالدو وهيغوين، صرح ساري "لا أعتقد أن هذا هو سبب معاناة الفريق، أنتم تسألون باستمرار عن هذا الثلاثي، لكن عندما استقبلنا الهدفين الأخيرين، كنت بالفعل قد دفعت بلاعب خط وسط إضافي".

وواصل "ربما لم يكن بإمكان الظهيرين الأيسر والأيمن العمل بشكل أكثر ذكاء لإنقاذ قلبي الدفاع، نحن خسرنا بسبب أننا فقدنا الحدة والتركيز في اللقاء".

وأردف ساري "دي تشيليو لعب حياته كلها في الظهير الأيمن، ويلعب بقدمه اليمنى، قمت بنقله للجهة اليسرى لأن بإمكانه لعب هذا الدور أيضًا، لقد بدأ لقاء الأمس لأنه كان في حالة جيدة، لم يلعب الأربعاء الماضي وبالتالي كان جاهزا".

وعن خسارة كأس السوبر، قال ساري "هناك خيبة أمل لكنني لن أبكي عليها، هذا لن يحل أي مشاكل، لا أعتقد أن اللاعبين سيتركون أنفسهم يتأثرون بمباراتين فقط".

وعن حالة لاتسيو، قال "هم في لحظة سحرية من حيث الشكل حتى الآن، كل شيء يسير في طريقه وهناك أمور يمكن أن تتغير في غضون شهرين أو ثلاثة، وإذا استمروا في هذا النهج والشكل، أشك في أن أي شخص يمكن أن يفعل الكثير ضدهم".

وختم "دعونا لا ننسى أن هناك 5 أشهر أخرى متبقية على هذا الموسم، وهناك العديد من المباريات التي يتعين علينا لعبها".