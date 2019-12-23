زيدان غاضب على لاعبي ريال مدريد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن غضبه بعد التعادل مع أتلتيك بيلباو سلبيًا 0-0، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الليغا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "أشعر بالغضب من اللاعبين، بسبب الجهد الذي بذلناه.. منزعجون من النتيجة، لأننا حصلنا على الكثير من الفرص.. في المباريات الثلاث الأخيرة كانت لدينا الفرص، ولم نسجل سوى أهداف قليلة".

وتابع "قلق؟ لا، يمكن للجميع قول ما يريدون، لكننا هادئون.. وما فعلناه خلال 4 أو 5 أشهر كان جيدًا".

وأوضح "أنا منزعج من اللاعبين لأنهم لعبوا مباراة رائعة، وعملوا بشكل جيد للغاية دون تسجيل الأهداف، لكني لا أستطيع إلقاء اللوم عليهم، لقد قدمنا أكثر من 100%".

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وأردف المدرب الفرنسي "سعيد بتطور الفريق، واجهنا صعوبة في البداية، لكننا تحسنا كثيرًا، وفي الدفاع نحن بخير".

وعن إمكانية التعاقد مع مهاجم في الشتاء، أجاب "بالتأكيد لا، ولا أرى أي حاجة لضم مهاجم".

وواصل زيدان "بعد المباراة، أخبرت اللاعبين أن المهم هو بذل كل شيء".

وختم بقوله "تعادلنا في آخر 3 مباريات، لكننا نملك فريقا عالي الجودة، ومع الصبر سيتغير هذا الوضع.. الأهم من التسجيل هو صناعة الفرص، متأكد أن كل هذا سيتغير في 2020".