اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للصيادين والمزارعين في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما استهدف جنود الاحتلال قوارب الصيادين والأراضي الزراعية في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا عددا من الشبان في الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان لدى اقتحامها بلدة نعلين.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية تدعمها ناقلات جنود داهمت نعلين واعتقلت محمد صلاح سرور، وحامد إبراهيم سرور، وصادق ياسر سرور، وذلك عقب مداهمة منازل عائلاتهم وتفتيشها.

وتشهد البلدة مسيرات أسبوعية رفضا لاستمرار الاستيطان على أراضيها وإقامة الجدار الفاصل.

بينما في محافظة الخليل، تواصلت المواجهات الليلية في بعض المناطق، حيث أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع نحو منازل المواطنين بشكل مباشر ومتعمد، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى إسعافهم ميدانيا.

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كما تواصلت المواجهات الليلية مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية، حيث اعتقلت القوات أربعة مواطنين من البلدة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية واعتقلت أحمد منير عبيد، وأحمد ماهر عبيد أثناء تواجدهما في شارع الشهيد محمد عبيد، والشاب أمير عواد، بعد أن داهمت منزله في البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الرحمن محمود أثناء تواجده في منطقة التلة الفرنسية في القدس.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة حزما الجنوبي، عبر أقفال البوابة الحديدة المقامة على المدخل منذ الأول من نيسان/أبريل الماضي.

وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، نيرانها، تجاه صيادي العصافير، جنوب قطاع غزة، كما استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بمنطقة السودانية شمالي القطاع.

وأفاد شهود عيان، بإطلاق قوات الاحتلال نيرانها تجاه عدد من صيادين العصافير في حي الفراحين شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس، ما أجبرهم على مغادرة المنطقة.