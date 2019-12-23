الناصرة: تقديم موعد مسيرة الميلاد الـ37 لليوم الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد التقليدية في الناصرة أنه بناء على حالة الطقس المتوقعة، يوم غد الثلاثاء، وبعد مشاورات ودراسات مع الراصد الجوي، تبين بشكل شبه مؤكد أن الطقس سيكون غدا ماطرا وعاصفا، وعليه ورغبة في المحافظة على سلامة الأطفال والأبناء الذين سيشاركوا بالمسيرة وجميع المشاهدين للمسيرة، تقرر تقديم موعد مسيرة الميلاد الـ37 لليوم الإثنين.

وأوضحت الجمعية أنه "اتخذنا هذا القرار ونحن على علم بأن اليوم الإثنين هو يوم عادي ينتظم فيه العمل في أماكن العمل والدراسة في المدارس، ولهذا قررنا تأخير ساعة بداية المسيرة للساعة 15:30 بدل الساعة 14:30"

وأكدت أنه "نعي مدى تأثير هذا القرار على العديد من الجهات التي خططت برنامجها بحسب موعد المسيرة في 24.12 ومع هذا نحن مضطرون إلى تقديم موعدها حفاظا منا على بهجة العيد في هذا اليوم السعيد".

ودعت جمعية الموكب الجمهور من أهل الناصرة والقضاء والضيوف من أنحاء البلاد، إلى "المشاركة في مسيرة الميلاد، مسيرة التآخي، المحبة والسلام التي تعبر عن وحدة أهل المدينة بكل فئاتها وحاراتها، وتدعو المحلات التجارية لتزيين واجهاتها احتفالا بالعيد".