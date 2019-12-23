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طالبان تعلن مسؤوليتها عن قتل جندي أمريكي في أفغانستان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 23 ديسمبر 2019

أعلن متحدث باسم حركة طالبان، اليوم الاثنين، مسؤولية الحركة عن قتل جندي أمريكي خلال اشتباكات مع قوات أمريكية وأفغانية بإقليم قندوز في شمال البلاد.

 

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وقتل جندي أمريكي في المعارك بأفغانستان، اليوم الاثنين، ولم يقدم تفاصيل أخرى وحجب اسم الجندي القتيل حتى إبلاغ ذويه.

 

وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أمريكيون في أفغانستان، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. وتقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات ضد جماعات  متشددة

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