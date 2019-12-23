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الجيش الوطني الليبي يحذر من نقل أسلحة بطائرات مدنية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 23 ديسمبر 2019

حذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، وذلك بعد أن رصد الجيش طائرة بوينغ تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى ليبيا.

 

وتابع المسماري "القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة".

 

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وأضاف :"تلغى صفة المدنية على طائرات في حال تم استخدامها لأغراض عسكرية".

 

من جانب آخر، قال المسماري إن الجيش الوطني يمدد المهلة التي أعطاها لمقاتلين في مصراتة متحالفين مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس.

 

وبين "أمامهم الآن حتى منتصف ليل الأربعاء للانسحاب من المدينة بدلا من منتصف ليل الأحد"، مؤكدا أنه لن يتم استهداف القوات المنسحبة

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