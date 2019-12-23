شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمدد فترة بناء قاعدة أمريكية بأوكيناوا إلى 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
قررت اليابان، مد فترة البناء لمنشأة من أجل نقل قاعدة عسكرية رئيسة أمريكية فى جزيرة أوكيناوا اليابانية إلى 10 سنوات، بدلا من خمس سنوات كما كان مخطط سابقا، وذلك وفقا لما صرح به مسؤولون يابانيون الأحد.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن المسؤولين اليابانيين- الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن تمديد الخطة لنقل محطة فوتينما الجوية التابعة للبحرية الأمريكية ضرورى للحاجة لمزيد من الوقت؛ من أجل تدعيم قاع البحر الضعيف فى منطقة من المقرر تنفيذ أعمال الترميم فيها.
ومع هذا القرار، فإن هناك احتمالية كبيرة بعدم استرجاع اليابان للأرض المستخدمة حاليا كقاعدة للقوات الجوية الأمريكية فى جينوان لاستخدامها كمنطقة سكنية مزدحمة خلال "السنة المالية 2022 أو بعد ذلك، وفقا لاتفاق طوكيو وواشنطن فى أبريل 2013
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تمدد فترة بناء قاعدة أمريكية بأوكيناوا إلى 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.