شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تمدد فترة بناء قاعدة أمريكية بأوكيناوا إلى 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

قررت اليابان، مد فترة البناء لمنشأة من أجل نقل قاعدة عسكرية رئيسة أمريكية فى جزيرة أوكيناوا اليابانية إلى 10 سنوات، بدلا من خمس سنوات كما كان مخطط سابقا، وذلك وفقا لما صرح به مسؤولون يابانيون الأحد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن المسؤولين اليابانيين- الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن تمديد الخطة لنقل محطة فوتينما الجوية التابعة للبحرية الأمريكية ضرورى للحاجة لمزيد من الوقت؛ من أجل تدعيم قاع البحر الضعيف فى منطقة من المقرر تنفيذ أعمال الترميم فيها.

ومع هذا القرار، فإن هناك احتمالية كبيرة بعدم استرجاع اليابان للأرض المستخدمة حاليا كقاعدة للقوات الجوية الأمريكية فى جينوان لاستخدامها كمنطقة سكنية مزدحمة خلال "السنة المالية 2022 أو بعد ذلك، وفقا لاتفاق طوكيو وواشنطن فى أبريل 2013