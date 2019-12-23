شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: الأسابيع القادمة حاسمة للغاية في الحرب ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة للغاية فى الحرب ضد الإرهاب.

وقال ماكرون، فى كلمة ألقاها بنيامى، بحضور رئيس النيجر محمدو ايسوفو، لقد وصلنا إلى نقطة تحول حاسمة فى الحرب ضد الإرهاب، داعيا الدول الأفريقية إلى ضرورة صياغة أهدافها الاقتصادية والعسكرية والتنموية خلال الأعوام القادمة.

وتأتى زيارة ماكرون للنيجر بعد اختتام زيارته لكوت ديفوار التى استغرقت 48 ساعة، وشهد خلالها موافقة 8 دول فى غرب أفريقيا على تغيير اسم عملتها المشتركة من الفرنك الأفريقى إلى الـ " ايكو " مع إنهاء ربط عملاتها بفرنسا كقوة استعمارية سابقة وتجميد التزامها بوضع 50 % من احتياطاتها النقدية فى البنك المركزى الفرنسى.