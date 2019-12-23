انطلاق عمليات 'علي ولي الله' الثانية لتطهير جزيرة الحضر

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "انطلقت، اليوم، عمليات علي ولي الله الثانية لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل من فلول عصابات داعش الإجرامية".

وأشارت القيادة، إلى "مشاركة الألوية (٤٤ ، ٢٥) التابعة إلى قيادة العمليات والجيش العراقي والحشد العشائري، بمساحة تقدر ٧٦٠ كم مربع وبثلاثة محاور بمشاركة الصنوف الساندة للقيادة".

