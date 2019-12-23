الديوانية بالصور.. متظاهرون غاضبون يقطعون طريقا الى النجف

وقال مراسل الخليج 365، في الديوانية، إن متظاهرين غاضبين قطعوا، صباح اليوم الاثنين، طريق ديوانية - نجف بحرق الإطارات، مشيرا الى أن المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب اتخذوا خطوات تصعيدية على خلفية التطورات السياسية الاخيرة.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها الديوانية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.