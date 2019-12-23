الديوانية بالصور.. متظاهرون غاضبون يقطعون طريقا الى النجف

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اغلق متظاهرون غاضبون، صباح اليوم الاثنين، طريق ديوانية – نجف.
وقال مراسل الخليج 365، في الديوانية، إن متظاهرين غاضبين قطعوا، صباح اليوم الاثنين، طريق ديوانية - نجف بحرق الإطارات، مشيرا الى أن المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب اتخذوا خطوات تصعيدية على خلفية التطورات السياسية الاخيرة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.
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