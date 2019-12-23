الزوراء: نعاني من ازمة مالية وليس الافلاس

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2019-12-23 | 08:09
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نفى عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، عبد الرحمن رشيد، بشكل قاطع افلاس النادي، فيما اشار الى وجود ازمة مالية يعاني منها النوارس.
وقال رشيد في حديث للسومرية نيوز، ان "النادي يعاني من ازمة مالية في كل موسم، بسبب عدم وجود ميزانية ثابتة للنادي رغم ان البلد يمر الان بظروف صعبة ولكن كل موسم تتكرر هذه المعاناة وبعدها بجهود الادارة والخيرين تُحل وقتياً دون الوصول لحل نهائي".
واضاف "نتمنى ان تحل الازمة المالية باسرع وقت، كون الفريق مقبل على مشاركة مهمة في ملحق دوري ابطال اسيا وخصوصا واننا لم نتسلم حتى الان المنحة المخصصة لنا من قبل وزارة النقل الراعي الرسمي للنادي"، مبيناً ان "ادارة النادي تواصلت بشكل متكرر مع الوزارة ولكن لم نحصل على شي فقط الوعود".
واوضح ان "الفريق يتدرب يومياً رغم عدم استلامهم الدفعة الاولى وبعض الوكالات تحدثت عن اعلان النادي افلاسه هذا الكلام غير صحيح اطلاقاً بل هي ازمة مالية لعدم اطلاق المنح المقررة ونتمنى ان يعالج الموضوع في الايام القادمة".
واضاف "نتمنى ان تحل الازمة المالية باسرع وقت، كون الفريق مقبل على مشاركة مهمة في ملحق دوري ابطال اسيا وخصوصا واننا لم نتسلم حتى الان المنحة المخصصة لنا من قبل وزارة النقل الراعي الرسمي للنادي"، مبيناً ان "ادارة النادي تواصلت بشكل متكرر مع الوزارة ولكن لم نحصل على شي فقط الوعود".
واوضح ان "الفريق يتدرب يومياً رغم عدم استلامهم الدفعة الاولى وبعض الوكالات تحدثت عن اعلان النادي افلاسه هذا الكلام غير صحيح اطلاقاً بل هي ازمة مالية لعدم اطلاق المنح المقررة ونتمنى ان يعالج الموضوع في الايام القادمة".
المحرر: محمد خليل
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