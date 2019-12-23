كشفت النائبة عالية نصيف، الاثنين، عن قيام الفاسدين في وزارة الكهرباء بعرض مناصب المدراء العامين المحالين الى التقاعد للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد، داعية الجهات الرقابية الى التدخل وإيقاف المتاجرة بالمناصب.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا مجموعة من الدرجات الخاصة (لمدراء عامين سوف يحالون الى التقاعد خلال ايام) للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد"، مبينة ان "من بين هذه المناصب مدير عام الفنية، مدير عام الاقتصادية، مدير عام الفحص والتأهيل، مدير عام انتاج الفرات الاوسط، مدير عام توزيع الفرات الاوسط، مدير عام التخطيط، ومدير عام نقل الوسطى".
واضافت ان "الوزارة بإدارتها الحالية كانت قد منحت درجات خاصة (مدراء عامين) لأشخاص متهمين بالفساد ولا يمتلكون اية كفاءة ولا نزاهة، اما بدعم من حزب احكم قبضته على هذه الوزارة، او شركات مشبوهة اشترت المناصب لتمرير عقودها الفاسدة، او بدعم من عصابة لندن، حيث تبين ان الوزارة تم بيعها لمستثمرين عراقيين مقيمين هناك، وتم وضع الجهة العليا الحالية عليها لتنفيذ اجندات السرقة والنهب وتمرير عقود فاسدة سترهن اقتصاد العراق مقابل عمولات غير مسبوقة".
وتابعت ان "على الجهات الرقابية التدخل وإيقاف المتاجرة بالمناصب ووضع حد لهذه المهزلة"، موضحة ان "الشخص الذي يشتري منصب مدير عام بهذا المبلغ الضخم من المؤكد انه سيضمن تحقيق ربح اكثر بكثير من الرشوة التي دفعها، وبالتالي سيستمر الفساد في هذه الوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تكشف عن بيع مناصب المدراء العامين بالكهرباء بمبلغ مليون دولار للمنصب الواحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.