تنشر وكالة الخليج 365، الاثنين، اسماء القضاة ضمن قرعة اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات خلال قرعة اجريت اليوم بحضور وسائل الاعلام. وبعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد، ومستشاري الدولة انعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات.

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