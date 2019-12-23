الاعلام الامني يعلن مقتل عنصري امن واصابة اخر بانفجار سيارة مفخخة غربي الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، مقتل عنصري أمن وإصابة ضابط بانفجار سيارة مفخخة عند تفتيشها غربي محافظة الأنبار.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية للعجلات المشتبه بها وأثناء مرور احد الدوريات على طريق T1 -مفرق القائم، تم ملاحظة عجلة كيا متوقفة على جانب الطريق وعند تفتيشها انفجرت".
وأضافت، أن ذلك "أدى إلى استشهاد مقاتلين اثنين من الفوج الثاني باللواء ٣٢ في الفرقة الثامنة الماسكة للمنطقة، كما جُرح أحد الضباط"، مبينةً أن "البحث ما زال مستمراً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".
وأضافت، أن ذلك "أدى إلى استشهاد مقاتلين اثنين من الفوج الثاني باللواء ٣٢ في الفرقة الثامنة الماسكة للمنطقة، كما جُرح أحد الضباط"، مبينةً أن "البحث ما زال مستمراً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".
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