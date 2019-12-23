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الاعلام الامني يعلن مقتل عنصري امن واصابة اخر بانفجار سيارة مفخخة غربي الانبار

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، مقتل عنصري أمن وإصابة ضابط بانفجار سيارة مفخخة عند تفتيشها غربي محافظة الأنبار.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية للعجلات المشتبه بها وأثناء مرور احد الدوريات على طريق T1 -مفرق القائم، تم ملاحظة عجلة كيا متوقفة على جانب الطريق وعند تفتيشها انفجرت".

وأضافت، أن ذلك "أدى إلى استشهاد مقاتلين اثنين من الفوج الثاني باللواء ٣٢ في الفرقة الثامنة الماسكة للمنطقة، كما جُرح أحد الضباط"، مبينةً أن "البحث ما زال مستمراً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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