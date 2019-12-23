شرطة النجف: القبض على خمسة اشخاص في واسط مطلوبين بجريمة قتل عام ٢٠١٨

وقالت مديرية شرطة محافظة النجف، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "بمتابعة قائد الشرطة اللواء غانم محمد جعفر الحسيني تم القاء القبض على مطلوبين بجريمة قتل"، مبينة أنه "بعد حدوث جريمة قتل في عام ٢٠١٨ تم تشكيل فريق عمل للتحقيق من أجل كشف الجريمة".وأضافت أن "شعبة الغري لمكافحة الاجرام التابعة إلى قسم مكافحة إجرام النجف تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين بالقتل مطلوبين للقضاء بعد كشف الجريمة والتوصل إلى مكان اختباء من ارتكب الجريمة في وقت سابق"، موضحة أنه "تم التحقيق والتحري وكشف هويتهم ومطارتهم وألقاء القبض عليهم بأمر قضائي في محافظة واسط بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني".

واشارت الى ان الاشخاص "اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بقتل المجني عليه وصدقت أقوالهم قضائيا وقرر القاضي توقيفهم وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالوا جزائهم العادل".

