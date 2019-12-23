القضاء الأعلى يعترض على تواجد القضاة في مفوضية الإنتخابات

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، عن اعتراضه على تواجد القضاة في مفوضية الإنتخابات.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "اعترض على تواجد القضاة في مفوضية الإنتخابات، كون مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة".

واضاف انه "قرر تقسيم المناطق الاستئنافية الى مجموعتين وتجري القرعة لاختيار المرشحين الخمسة من القضاة إلى مجموعتين"، موضحا انه "تم مفاتحة مجلس القضاء الأعلى في اقليم كردستان لإرسال مرشحين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون يمثلون محافظات الاقليم".